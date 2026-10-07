Οι φάσεις που προκάλεσαν ντόρο στις πέντε πρώτες αγωνιστικές.

Το Σάββατο αρχίζει ξανά η αγωνιστική δράση στη Super League 1. Μετά από την διακοπή των τριών εβδομάδων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Την κούρσα οδηγεί ο Παναθηναϊκός και ακολουθούν ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός.

Αυτή είναι η σειρά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα αναφορικά με τη δυναμικότητα των ομάδων και για το που θα φτάσουν. Μπορούμε όμως να δούμε ορισμένες διαιτητικές αποφάσεις που αναμφισβήτητα έπαιξαν ρόλο στην διαμόρφωση της κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr