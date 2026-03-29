Την άλλη εβδομάδα αρχίζουν τα play offs στη Super League 1. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την πρωτοπόρο ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Η ΚΕΔ οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στους ορισμούς των διαιτητών, που θα φέρει από το εξωτερικό. Για να μην επαναληφθούν ορισμένα γεγονότα που προκάλεσαν κλυδωνισμούς, προβλήματα και δημιούργησαν καχυποψίες κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Η επιτροπή διαιτησίας ενεργοποίησε συνολικά 17 ξένους ρέφερι στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο. Ο Γερμανός Χάρμ Όσμερς διαιτήτευσε τρία παιχνίδια και ο συμπατριώτης του Σάσα Στέγκεμαν δύο. Όλοι οι υπόλοιποι εμφανίστηκαν από μία φορά. Ο Όσμερς, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην 1η διαιτητική κατηγορία της UEFA, ήταν εξαιρετικός στα ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (2-1), ΑΕΚ-Άρης (1-0) και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (0-0). Ο Στέγκεμαν, επίσης μέλος της ίδιας κατηγορίας (1ης), τα πήγε καλά στην αναμέτρηση ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (0-2) και στο παιχνίδι Άρης-ΠΑΟΚ (0-0).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr