Νίκη τίτλου θέλει η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σήμερα (19:30) στην Allwyn Arena με την προσοχή στραμμένη και στον Πειραιά, όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League.

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός είχαν έρθει ισόπαλες 0-0 στη Λεωφόρο, με την Ένωση να μην καταφέρνει να εκμεταλλεύεται το αριθμητικό της πλεονέκτημα. Απόψε όμως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να πανηγυρίσει τη νίκη και μαζί και τον τίτλο του πρωταθλητή. Για να το πετύχει αυτό χρειάζεται τη νίκη κόντρα στο «τριφύλλι» και παράλληλα να λήξει ισόπαλο το άλλο παιχνίδι στον Πειραιά.