Παπαπέτρου και Φωτιάς επιστρέφουν και αναλαμβάνουν τον πρώτο διαιτητικό ρόλο σε ματς.

Το πρώτο χρονικά παιχνίδι διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο Βόλος υποδέχεται την Κηφισιά. Γίνεται διαιτητική επιστράτευση. Ο Φωτιάς ενεργοποιείται για πρώτη φορά μετά το παιχνίδι ΠΑΟΚ-Ηρακλής. Θα έχει μαζί τους βοηθούς του. Τον Τσακαλίδη στο VAR και AVAR τον Βεργέτη. Ανάλογοι ορισμοί θα μπορούσαν άνετα να γίνουν στον τελικό του Κυπέλλου! Ποιος να κουνηθεί και να μιλήσει στα αποδυτήρια ή στη φυσούνα… Δεν τον στέλνει τυχαία η Επιτροπή στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ.

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