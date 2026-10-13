Δριμύ κατηγορώ του Ολυμπιακού κατά των γαλλικών αρχών. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ καταγγέλλει την «απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων στη Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές» και ζητάει από τους φίλους των Πειραιωτών να αποχωρήσουν από την πόλη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση «η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των φιλάθλων μας είναι αδιαπραγμάτευτη και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου».

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