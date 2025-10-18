Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Στις 17:00 (Cosmote Sport 1), θα αρχίσει στο «AEL FC Arena» το παιχνίδι ανάμεσα στην AEL Νοvibet και τον Ολυμπιακό, με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Πειραιώτες φιλοδοξούν απέναντι στους «βυσσινί» να επιστρέψουν στις νίκες, ωστόσο το έργο τους αναμένεται δύσκολο, καθώς η ομάδα του Κάμπου, αν και παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, είναι αξιόμαχη, ειδικά μέσα στο «σπίτι» της.

Οι γηπεδούχοι θα παρουσιαστούν με επτά απουσίες στο σημερινό ματς, στο οποίο θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο τους, ο Στέλιος Μαλεζάς.

Όσον αφορά στους Πειραιώτες θα αγωνιστούν χωρίς τους Ταρέμι, Ροντινέι και Στρεφέτσα, που έμειναν εκτός αποστολής.

Εκπλήξεις επιφύλασσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα, με την οποία θα παρατάξει τον Ολυμπιακό στη Λάρισα, με τον Βάσκο να δίνει φανέλα βασικού στον Γκουστάβο Μάνσα, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του στη Super League και στον Γιουσούφ Γιαζίτσι, που ξεκινάει για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα των «ερυθρόλευκων» στο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Πειραιά θα αγωνιστεί με τον Τζολάκη κάτω από την εστία, ενώ την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι Ορτέγκα, Μάντσα, Ρέτσος και Κοστίνια.

Στα χαφ θα παίξουν οι Έσε και Σιπιόνι, με τους Ποντένσε, Γιαζίτσι να είναι στα άκρα της επίθεσης και τον Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Oι ενδεκάδες των δύο ομάδων

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Πέρες, Στάικος, Χατζηστραβός, Μούργος, Ουάρντα, Πασάς.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μάντσα, Ρέτσος, Κοστίνια, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Γιαζίτσι, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Τσαγκαράκης, Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος: Κόκκινος, VAR: Φωτιάς, AVAR: Μέγας.