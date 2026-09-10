Τον βρήκε τον ένοχο. Έτοιμο τον είχε για σουτάρισμα τον Μεντιλίμπαρ, ο Βαγγέλης. Και πάνω που θρηνούσαμε ακόμα τον Μαζωνάκη, σκάει και η απόλυση του Βάσκου. Καμία έκπληξη. Τα βρήκε και με συμπατριώτη του, για τη διαδοχή.

Ο Μαρινάκης ήθελε να τον διώξει από πέρυσι, αλλά προτίμησε να τον κρατήσει, για να ξέρει και σε ποιον θα τα ρίξει άμα στραβώσει η δουλειά. Κι εδώ που στα λέω, δεν μιλάμε απλώς για στράβωμα, ρε. Μιλάμε για ναυάγιο. Βλέπεις τον Ολυμπιακό και λες «μα καλά, είναι αυτός ο Ολυμπιακός;».

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr