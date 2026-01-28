Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Άμστερνταμ τον Άγιαξ. Οι «ερυθρόλευκοι» παλεύουν για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League στο ματς για την 8η αγωνιστική της League Phase.

Άγιαξ – Ολυμπιακός 0-0 (COSMOTE SPORT 2 HD, Mega)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Άγιαξ (Φρεντ Γκριμ): Γιάρος, Γκαέι, Σούταλο, Μπάας, Βάινταλ, Ρέγκερ, Κλάασεν, Στερ, Γκλουχ, Ντόλμπεργκ, Γκοντς.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Champions League #Άγιαξ #Ολυμπιακός