Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Άμστερνταμ τον Άγιαξ. Οι «ερυθρόλευκοι» παλεύουν για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League στο ματς για την 8η αγωνιστική της League Phase.
Άγιαξ – Ολυμπιακός 0-0 (COSMOTE SPORT 2 HD, Mega)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Άγιαξ (Φρεντ Γκριμ): Γιάρος, Γκαέι, Σούταλο, Μπάας, Βάινταλ, Ρέγκερ, Κλάασεν, Στερ, Γκλουχ, Ντόλμπεργκ, Γκοντς.
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί.