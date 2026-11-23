Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ακύρωσε εισιτήρια ενόψει του σπουδαίου αγώνα με τη Μίλαν που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (26/11, 19:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι «ερυθρόλευκοι», μετά από εκτεταμένους ελέγχους, εντοπίστηκε αξιοσημείωτος αριθμός εισιτηρίων που εκδόθηκαν με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ταυτοποίησης τα οποία δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς κατόχους.

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