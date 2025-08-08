Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε να παρατάξει τους Πειραιώτες με αρκετές αλλαγές στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ξεκινώντας στο αρχικό σχήμα τους νεαρούς Μπότο, Λιατσικούρα και Πνευμονίδη, ενώ παράλληλα βασικός είναι και ο Ρούμπεν Βέζο, ο οποίος αποτελεί τον παρτενέρ του Λορέντζο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας.

Από εκεί και πέρα φανέλες βασικών πήραν και οι Νασιμέντο και Στρεφέτσα, με τον Γιουσούφ Γιαζίτζι να αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης.

Mόλις στο 10ο λεπτό οι νταμπλούχοι Ελλάδας άνοιξαν το σκορ με τον Πνευμονίδη, ο οποίος, μετά από σέντρα ακριβείας του Ροντινέι, έστειλε από κοντά την μπάλα στα δίχτυα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Μπότης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο, Ροντινέι, Σιπιόνι, Λιατσικούρας, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης, Γιαζίτσι.