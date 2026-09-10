Ήρθε το νέο φρούτο στον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μανώλης Αλγκουαθίλ είναι ένας ιδιαίτερα εκρηκτικός άνθρωπος, στα όρια του… Αλεφαντισμού. Με τέρμα οπαδιλίκι στην Σοσιεδάδ, ακόμα πιο δυναμικός από τον αείμνηστο. Ήρθαν και οι πρώτες εικόνες. Και δεν νομίζω πως είναι η πρώτη φορά που αντιδρά έτσι. Ούτε, η τελευταία.

Αυτό το πάθος, χρειάζεται και ο Ολυμπιακός, μήπως και αρχίζει να θυμάται σιγά-σιγά τον εαυτό του. Η πιο τρανή και διάσημη απόδειξη της οπαδικής του τρέλας ήρθε τον Απρίλιο του 2021, αμέσως μετά την κατάκτηση του Copa del Rey εναντίον της μισητής αντιπάλου, Αθλέτικ Μπιλμπάο.

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