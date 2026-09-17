Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στον πάγκο του Ολυμπιακού μετά το 2-1 επί της Γιαγκελόνια και μοιράστηκε τα συναισθήματά του μετά το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής για τη League Phase του UEFA Europa League.

Ο Βάσκος τεχνικός αποκάλυψε στις δηλώσεις του την τεράστια ευφορία που ένιωσε μετά το τελευταίο σφύριγμα της λήξης που συνοδεύτηκε με την παρθενική του νίκη, τονίζοντας ότι παρά το γεγονός ότι μετράει μόλις μερικές ημέρες στην Ελλάδα νιώθει πάρα πολύ χαρούμενος.

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