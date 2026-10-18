Λίγο μετά την εκτός έδρας επικράτηση του Ολυμπιακού με 2-0 επί του Παναιτωλικού, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε τον απολογισμό του αγώνα μένοντας στην εμφάνιση της ομάδας του στο πρώτο μέρος.

Ο Βάσκος τεχνικός ξεκίνησε την τοποθέτησή του στεκόμενος στην πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας του στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ενώ σημείωσε ότι παρά το γεγονός ότι οι ερυθρόλευκοι έδωσαν περισσότερο γήπεδο στον Παναιτωλικό, οι ευκαιρίες ήταν για μεγαλύτερη διαφορά στο τελικό σκορ.

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