Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τόνισε πως το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό δεν θα είναι καθόλου εύκολο και στάθηκε στη νοοτροπία νικητή που υπάρχει στον Ολυμπιακό.

Μετά τη νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων» και το σπουδαίο «διπλό» στη Μασσαλία, οι «ερυθρόλευκοι» πηγαίνουν με… φόρα στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσουν την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

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