Ανακουφισμένος από την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Σπάρτα Πράγας ήταν ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, καθώς είδε την ομάδα του να ζορίζεται πολύ μέχρι να φτάσει στο πολυπόθητο τρίποντο απέναντι στη Σπάρτα Πράγας.

Ο Βάσκος στις δηλώσεις του, μετά το 1-0 επί των Τσέχων, χαρακτήρισε πολύ δύσκολο το ματς, τονίζοντας πάντως ότι βάσει ευκαιριών οι παίκτες του άξιζαν τη νίκη.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών έσπευσε ωστόσο να επισημάνει ότι η ομάδα του δεν θα πρέπει να σταματήσει εδώ, υπογραμμίζοντας ότι περιμένει ανάλογη συνέχεια.

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