Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μίλησε εν όψει της εκτός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άρη, αναφερόμενος στην αντίδραση που περιμένει από την ομάδα του μετά την ήττα με 4-2 από τη Μίλαν, αλλά και στη διαχείριση του ρόστερ σε μια περίοδο με συνεχόμενους αγώνες.

Οι «ερυθρόλευκοι» αφήνουν πίσω τους το παιχνίδι του Europa League και στρέφουν την προσοχή τους στην απαιτητική αναμέτρηση με τον Άρη, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (29/11, 19:00), για τη Stoiximan Super League.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr