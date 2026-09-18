Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την ευρωπαϊκή νίκη επί της Γιαγκελόνια και στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό την Κυριακή (20/9, 17:00), για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ζήτησε από τους παίκτες του να δείξουν την ίδια συγκέντρωση και να δώσουν συνέχεια στην εικόνα που παρουσίασαν απέναντι στη Γιαγκελόνια. Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε τη σημασία της πρώτης εκτός έδρας νίκης στο πρωτάθλημα, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η ομάδα δεν πρέπει να επηρεαστεί από τη σημαντική ευρωπαϊκή επιτυχία που προηγήθηκε.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr