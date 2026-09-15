Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από το αυριανό παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League (16/9, 22:00), τονίζοντας ότι η νίκη είναι ο μοναδικός στόχος της ομάδας του.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού ετοιμάζεται να κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τους ερυθρόλευκους, που υποδέχονται στο Γ. Καραϊσκάκης τη Γιαγκελόνια με στόχο να ξεκινήσουν με το «δεξί» το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι. Ο Αλγκουαθίλ αρχικά απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το πλάνο που έχει στο μυαλό του και την πιθανότητα συμμετοχής του Σαντιάγο Έσε, απαντώντας ότι στόχος του είναι να πάρει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για την ομάδα.

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