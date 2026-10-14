Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ υποστήριξε μεταξύ άλλων πως οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να προσαρμοστούν ως έναν βαθμό κόντρα στη Μαρσέιγ αλλά όχι να αλλάξουν εντελώς την ταυτότητά τους.

Μετά τη σπουδαία νίκη της στο ντέρμπι «αιωνίων» με 1-0, ο Ολυμπιακός καλείται αύριο (15/10, 22:00) να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μαρσέιγ στη Γαλλία, ώστε να κάνει το 2/2 στη League Phase του Europa League. Ο προπονητής των Πειραιωτών μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το πώς πρέπει να παρουσιαστεί στο «Βελοντρόμ» η ομάδα του για να πετύχει τον στόχο της.

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