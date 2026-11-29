Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του Άρη με σκορ 2-0 και κυνηγά τον Παναθηναϊκό στο βαθμολογικό πίνακα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», Ιμανόλ Αλκγουαθίλ, συγκίνησε με τις δηλώσεις του, καθώς αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του πατέρα του.

Για το πόσο σημαντικό είναι να έχεις την αποτελεσματικότητα του Σίλβα και την ποιότητα του Φορτούνη, είπε: «Η δουλειά που έκαναν τα υπόλοιπα παιδιά ήταν σημαντική, ήταν δύσκολη εβδομάδα, καταναλώσαμε δυνάμεις στο ματς με τη Μίλαν. Κάναμε ομαδική προσπάθεια, δώσαμε ό,τι είχαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε».

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