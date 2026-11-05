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Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Τσέλιε στη Σλοβενία άλλαξε ώρα. Το ματς των Πειραιωτών στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, θα ξεκινήσει στις 19:45.

Αρχικά είχε οριστεί στις 22:00, ωστόσο μεταφέρθηκε στην πρώτη ζώνη των αγώνων της διοργάνωσης.

Το ματς έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 10 Δεκεμβρίου.