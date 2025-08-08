Στο έμψυχο δυναμικό της Αλμπαθέτε εντάχθηκε κι επίσημα ο Χεφτέ Μπετανκόρ, καθώς η ομάδα της Segunda Division (B’ κατηγορία Ισπανίας) ανακοίνωσε την απόκτησή του με δανεισμό και οψιόν αγοράς από τον Ολυμπιακό.

Ο 32χρονος Ισπανός φορ δεν κατάφερε να πείσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ώστε να του δώσει μία θέση στο ρόστερ των Πειραιωτών, κι έτσι αποφασίστηκε να παραχωρηθεί στην ομάδα της πατρίδας του.

Ο Μπετανκόρ αποκτήθηκε από τον Πανσερραϊκό τον Ιανουάριο του 2024. Συνολικά σε 49 συμμετοχές με τα «λιοντάρια» πέτυχε 25 γκολ ενώ πέρυσι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στη Stoiximan Super League. Ο Ολυμπιακός απέκτησε τα δικαιώματά του τον περασμένο Ιανουάριο και τον παραχώρησε με δανεισμό για το υπόλοιπο της σεζόν στην ομάδα των Σερρών.

Η ανακοίνωση της ισπανικής ομάδας:

«Εσύ, Χεφτέ, μαζί μας

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League φτάνει από τον Ολυμπιακό δανεικός με οψιόν αγοράς

Η Αλμπαθέτε επιτίθεται. Ο Χεφτέ Μπετανκόρ Σάντσεθ (6 Ιουλίου 1993, Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια) γίνεται παίκτης της Αλμπαθέτε μετά τη συμφωνία δανεισμού που επιτεύχθηκε με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, την αρχική του ομάδα, με οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν.

Ο πρώτος σκόρερ στην κορυφαία κατηγορία της Ελλάδας την περασμένη σεζόν, ο Χεφτέ έρχεται με ένα δυνατό χαρτοφυλάκιο: 19 γκολ σε 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 21 σε 33 αγώνες αν συμπεριλάβουμε και το Κύπελλο Ελλάδας. Αυτό οδήγησε την ομάδα της ελληνικής πρωτεύουσας να αποκτήσει τα δικαιώματά του από τον Πανσερραϊκό στην περασμένη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, την ομάδα με την οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν 2024/25 δανεικός και με την οποία έγινε, όπως αναφέρθηκε, ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League.

Πριν από αυτό, ο νέος επιθετικός της Αλμπαθέτε είχε μια εκτεταμένη καριέρα στο ισπανικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Λας Πάλμας και, την σεζόν 2011-2012, εντάχθηκε στην ακαδημία νέων της Χέρκουλες, όπου διέπρεψε από νωρίς, τόσο πολύ που έκανε ακόμη και το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα στη LALIGA Hypermotion εναντίον της Καρταγένα τον Αύγουστο του 2011.

Μετά την παρουσία του στον σύλλογο του Αλικάντε, έπαιξε μεταξύ 2012 και 2015 για ομάδες όπως η Οντινιέντ, η Τενερίφε B και η Ελντένσε, πριν επιστρέψει στους «Yellows» και στη συνέχεια σε διάφορες ομάδες της δεύτερης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα προς τις περιπέτειές του στο εξωτερικό, οι οποίες ξεκίνησαν το 2018 στην Αυστρία με την ATSV Στραντ-Πάουρα, στη συνέχεια στην ίδια χώρα με την SV Μάτερσμπουργκ και την SK Βορβαρτς Στεϊρ.

Από εκεί, τον Ιούνιο του 2019, μετακόμισε στην SV Ριντ στο αυστριακό πρωτάθλημα, σκοράροντας 14 γκολ σε 28 εμφανίσεις. Συνέχισε το ταξίδι του και προσγειώθηκε στη Ρουμανία, υπογράφοντας για την FC Βολουντάρι στην πρώτη κατηγορία Ρουμανίας τον Σεπτέμβριο του 2020. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στην FC Φαρούλ Κοστάντσα, σκοράροντας 15 φορές και αναδεικνύοντας τον πρώτο σκόρερ της κανονικής περιόδου τη σεζόν 2021-22. Αυτό του εξασφάλισε μια προσφορά από την CFR Κλουζ, με την οποία έπαιξε σε αγώνες προκριματικών του Champions League και του Conference League τη σεζόν 2022-23.

Στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του 2023, εντάχθηκε στην Πάφο στην Κύπρο πριν επιστρέψει για λίγο στην CFR Κλουζ ως προκαταρκτικό βήμα για την υπογραφή του στον Πανσερραϊκό, ολοκληρώνοντας μια υπέροχη σεζόν στο σκοράρισμα και μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό. Τώρα επιστρέφει στην Ισπανία για να συνεισφέρει την ικανότητα και την εμπειρία του στο σκοράρισμα στο πρότζεκτ 25-26 της Αλμπαθέτε».