Κάτοικος «Groupama Stadium» είναι κι επίσημα πλέον ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, καθώς τη Δευτέρα η Λυών ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουκρανού φορ, με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Οι «λιονέ» θα καταβάλουν στους Πειραιώτες ενοίκιο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για τον δανεισμό του, έως τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, ενώ στην συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει και οψιόν αγοράς στα 5 εκατ. ευρώ, όπως γνωστοποίησε η γαλλική ομάδα!

Η ανακοίνωση της γαλλικής ομάδας:

«Η Ολιμπίκ Λυών είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την άφιξη του Ουκρανού διεθνή επιθετικού Ρόμαν Γιαρεμτσούκ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, με δανεισμό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ με οψιόν αγοράς έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Γεννημένος το 1995 στο Λβιβ, ο Ρόμαν Γιαρεμτσούκ έχει αποδεδειγμένο ιστορικό στο υψηλότερο επίπεδο. Προπονήθηκε στην Ουκρανία και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Ντιναμό Κιέβου το 2016, προτού καθιερωθεί στην Γάνδη μεταξύ 2017 και 2021, με την οποία σκόραρε 61 γκολ, σε 152 αγώνες.

Μετά από θητείες στην Μπενφίκα και την Κλαμπ Μπριζ, ο Ρόμαν Γιαρεμτσούκ δόθηκε δανεικός στη Βαλένθια πριν ενταχθεί στον Ολυμπιακό το 2024, όπου κατέκτησε τρία τρόπαια (Λίγκα, Κύπελλο Ισπανίας και Σούπερ Καπ Ουκρανίας). Ως σταθερός παίκτης στο υψηλότερο επίπεδο για αρκετές σεζόν, έχει πάνω από 400 επαγγελματικές εμφανίσεις, συμπεριλαμβανομένων 65 συμμετοχών για την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, με την οποία συμμετείχε αξιοσημείωτα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο επιθετικός, ύψους 1,91 μέτρων, ο οποίος έχει σκοράρει 117 γκολ στην καριέρα του, εντάσσεται στην OL για να ενισχύσει τον επιθετικό τομέα και να φέρει την εμπειρία του στον Paulo Fonseca, καθώς πλησιάζει σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας που χαρακτηρίζεται από τη διαδοχή τριών διοργανώσεων.

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που ξανασυναντώ τον Κλίντον (Μάτα), με τον οποίο έπαιξα στην Μπριζ. Γνωρίζω επίσης καλά τον Πάουλο Φονσέκα. Η ατμόσφαιρα στο Groupama Stadium χθες το βράδυ με εντυπωσίασε αμέσως και ήδη ανυπομονώ να παίξω μπροστά σε όλους τους οπαδούς» .