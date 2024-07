Τη μεταγραφή του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου, που έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο Αναγνωστόπουλος πέρασε από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, ενώ το 2016 μεταπήδησε στον Άρη και πριν την Κηφισιά, πέρασε από Απόλλωνα και Ιωνικό.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου.

Γεννημένος στις 18 Αυγούστου 1994, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού και ακολούθως αγωνίστηκε σε Άρη, Απόλλωνα Σμύρνης και Ιωνικό, με τελευταίο σταθμό την Κηφισιά.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 23 συμμετοχές στη Super League.

Αλέξανδρε, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό».

