Επίσημη μορφή πήρε την Παρασκευή η μετακίνηση του Νταβίντ Κάρμο στον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Πορτογάλου αμυντικού, με τη μορφή δανεισμού από την Πόρτο.

Ο 24χρονος στόπερ αφίχθη την Πέμπτη στην Ελλάδα και, αφού πέρασε από τις καθιερωμένες εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να πληρώσει τον μισθό του Κάρμο και θα καταβάλλει ενοίκιο 250.000 ευρώ στην Πόρτο, ενώ η πορτογαλική ομάδα αναμένεται να πάρει ακόμα 250.000 εάν οι ερυθρόλευκοι κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Στο deal έχει μπει και οψιόν αγοράς, η οποία ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα πορτογαλικά ΜΜΕ.

Πέρα απ’ τον Πορτογάλο στόπερ οι Πειραιώτες επανεκκίνησαν τις διαπραγματεύσεις με τη Σαν Λορέντζο για τον Ερνάντες και φαίνεται πως υπάρχει πλέον συμφωνία σε όλα τα επίπεδα για την αγορά του για ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Εάν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ο Ερνάντες θα έρθει στην Ελλάδα μέσα στο επόμενο διήμερο για να φορέσει κι επίσημα τα «ερυθρόλευκα».

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού αμυντικού, Νταβίντ Κάρμο. Γεννημένος στο Αβέιρο της Πορτογαλίας, στις 19 Ιουλίου 1999, ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στη Beira-Mar, ομάδα του τόπου του και συνέχισε σε επίπεδο τμημάτων υποδομής αγωνιζόμενος σε Benfica, Anadia και Sanjoanense.

Το 2015, σε ηλικία 16 ετών, εντάχθηκε στην ακαδημία της Braga, με την πρώτη ομάδα της οποίας πραγματοποίησε ντεμπούτο τον Ιανουάριο του 2020. Ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 με 19 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Europa League. To 2020-2021 αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια, εκ των οποίων τα πέντε στο Europa League, ενώ το 2021-2022 μέτρησε 17 παιχνίδια σε Primeira Liga και Europa League.

Ύστερα από 57 συμμετοχές με τη Braga, το καλοκαίρι του 2022 η Porto προχώρησε στην αγορά του. Τη σεζόν 2022-2023 έκανε 18 συμμετοχές (οι πέντε στο Champions League), ενώ εφέτος μετρά 15 σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Κάρμο έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας σε επίπεδο U19 και U20, ενώ αποτέλεσε μέλος της προεπιλογής της ανδρικής ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

Νταβίντ, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό».

