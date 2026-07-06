Ακόμη μία μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός, καθώς τη Δευτέρα η ομάδα του Πειραιά ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την αρμάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενσωματώθηκε άμεσα στην αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

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