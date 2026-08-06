Καθησυχαστικά είναι τα νέα για τον Παναγιώτη Ρέτσο στον Ολυμπιακό, καθώς ο τραυματισμός που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από την αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν δεν φαίνεται να κρύβει κάτι σοβαρό.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός αντικαταστάθηκε στο 64ο λεπτό, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων». Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι ενοχλήσεις οφείλονται σε κόπωση και όχι σε κάποιον μυϊκό τραυματισμό.

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