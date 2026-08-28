Ανατροπή της τελευταίας στιγμής στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού για την θέση του δεξιού μπακ. Παρότι ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν είχε έρθει στην Ελλάδα από την Πέμπτη και όλα έδειχναν πως θα ολοκληρωθεί τη μετακίνησή του στους «ερυθρόλευκους» τελικά οι Πειραιώτες άλλαξαν πορεία.

Ο Ολυμπιακός έκανε πίσω στην υπόθεση του Νορβηγού, για τον οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την παρουσία του στον Πειραιά αυξήθηκαν οι οικονομικές απαιτήσεις και έτσι οι «ερυθρόλευκοι» προχωρούν για την απόκτηση του Ντοντό από τη Φιορεντίνα.

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