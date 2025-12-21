Πιο εύκολα απ΄ότι δείχνει το τελικό 1-0, η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Έβερτον και διατηρεί τη θέση της στο «ρετιρέ» της Premier League μετά το πέρας της 17ης αγωνιστικής. Ο Βίκτορ Γκιοκέρες με πέναλτι στο 27΄ σκόραρε για τους «Κανονιέρηδες» οι οποίοι είχαν ευκαιρίες, δύο δοκάρια και γενικά δεν κινδύνευσαν.
Επίσης, η Λιντς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκησε 4-1 την Κρίσταλ Πάλας στο «Έλαντ Ρόουντ». Δύο γκολ ο Κάλβερτ-Λιούιν, ένα ο Άμπαντου για τα «Παγώνια» που απομακρύνθηκαν ακόμα περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη.
Η Λίβερπουλ πέρασε από το Λονδίνο με 2-1 επί της Τότεναμ και ισοβαθμεί πλέον με την Τσέλσι στην 4η θέση. Το ματς κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό από την αποβολή του Τσάβι Σίμονς στο 33΄, με τη Λίβερπουλ να αξιοποιεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα και να παίρνει προβάδισμα 2-0 με τους Ίσακ (56΄), Εκιτικέ (66΄). Μάλιστα ο σκόρερ του πρώτου γκολ τραυματίστηκε πάνω στην προσπάθειά του και αντικαταστάθηκε με την ανησυχία να είναι έκδηλη στις τάξεις των «κόκκινων». Η Τότεναμ έδωσε τη μάχη της, μείωσε με τον Ρισάρλισον αλλά ολοκλήρωσε το ματς με 9 παίκτες λόγω αποβολής του Ρομέρο στις καθυστερήσεις.
Η 17η αγωνιστική:
Νιούκαστλ-Τσέλσι 2-2 (4′, 20′ Βολντεμάντε-49′ Τζέιμς, 66′ Πέδρο)
Μπόρνμουθ-Μπέρνλι 1-1 (67′ Σεμένιο-90′ Μπρόγια)
Μπράιτον-Σάντερλαντ 0-0
Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ 3-0 (6′, 69′ Χάαλαντ, 38′ Ράιντερς)
Γουλβς-Μπρέντφορντ 0-2 (63′, 72′ Λιούις-Πότερ)
Τότεναμ-Λίβερπουλ 1-2 (83΄ Ρισάρλισον – 56΄ Ισάκ, 66΄ Εκιτικέ)
Έβερτον-Άρσεναλ 0-1 (27΄πεν. Γκιόκερες)
Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 4-1 (38΄,45+4΄ Κάλβερτ Λιούιν, 60΄ Άμπαντου, 90+11΄ Σταχ – 90+2΄πεν. Ντέβενι)
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γ. 21/12
Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/12
Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)
Άρσεναλ 39
Μάντσεστερ Σίτι 37
Άστον Βίλα 33 -16αγ.
Τσέλσι 29
Λίβερπουλ 29
Σάντερλαντ 27
Κρίσταλ Πάλας 26
Μάντσεστερ Γ. 26 -16αγ.
Έβερτον 24
Μπράιτον 24
Νιούκαστλ 23
Μπρέντφορντ 23
Μπόρνμουθ 22
Τότεναμ 22
Φούλαμ 20 -16αγ.
Λιντς 19
Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -16αγ.
Γουέστ Χαμ 13
Μπέρνλι 11
Γουλβς 2