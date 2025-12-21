Πιο εύκολα απ΄ότι δείχνει το τελικό 1-0, η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Έβερτον και διατηρεί τη θέση της στο «ρετιρέ» της Premier League μετά το πέρας της 17ης αγωνιστικής. Ο Βίκτορ Γκιοκέρες με πέναλτι στο 27΄ σκόραρε για τους «Κανονιέρηδες» οι οποίοι είχαν ευκαιρίες, δύο δοκάρια και γενικά δεν κινδύνευσαν.

Επίσης, η Λιντς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκησε 4-1 την Κρίσταλ Πάλας στο «Έλαντ Ρόουντ». Δύο γκολ ο Κάλβερτ-Λιούιν, ένα ο Άμπαντου για τα «Παγώνια» που απομακρύνθηκαν ακόμα περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη.

Η Λίβερπουλ πέρασε από το Λονδίνο με 2-1 επί της Τότεναμ και ισοβαθμεί πλέον με την Τσέλσι στην 4η θέση. Το ματς κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό από την αποβολή του Τσάβι Σίμονς στο 33΄, με τη Λίβερπουλ να αξιοποιεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα και να παίρνει προβάδισμα 2-0 με τους Ίσακ (56΄), Εκιτικέ (66΄). Μάλιστα ο σκόρερ του πρώτου γκολ τραυματίστηκε πάνω στην προσπάθειά του και αντικαταστάθηκε με την ανησυχία να είναι έκδηλη στις τάξεις των «κόκκινων». Η Τότεναμ έδωσε τη μάχη της, μείωσε με τον Ρισάρλισον αλλά ολοκλήρωσε το ματς με 9 παίκτες λόγω αποβολής του Ρομέρο στις καθυστερήσεις.

Η 17η αγωνιστική:

Νιούκαστλ-Τσέλσι 2-2 (4′, 20′ Βολντεμάντε-49′ Τζέιμς, 66′ Πέδρο)

Μπόρνμουθ-Μπέρνλι 1-1 (67′ Σεμένιο-90′ Μπρόγια)

Μπράιτον-Σάντερλαντ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ 3-0 (6′, 69′ Χάαλαντ, 38′ Ράιντερς)

Γουλβς-Μπρέντφορντ 0-2 (63′, 72′ Λιούις-Πότερ)

Τότεναμ-Λίβερπουλ 1-2 (83΄ Ρισάρλισον – 56΄ Ισάκ, 66΄ Εκιτικέ)

Έβερτον-Άρσεναλ 0-1 (27΄πεν. Γκιόκερες)

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 4-1 (38΄,45+4΄ Κάλβερτ Λιούιν, 60΄ Άμπαντου, 90+11΄ Σταχ – 90+2΄πεν. Ντέβενι)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γ. 21/12

Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/12

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

Άρσεναλ 39

Μάντσεστερ Σίτι 37

Άστον Βίλα 33 -16αγ.

Τσέλσι 29

Λίβερπουλ 29

Σάντερλαντ 27

Κρίσταλ Πάλας 26

Μάντσεστερ Γ. 26 -16αγ.

Έβερτον 24

Μπράιτον 24

Νιούκαστλ 23

Μπρέντφορντ 23

Μπόρνμουθ 22

Τότεναμ 22

Φούλαμ 20 -16αγ.

Λιντς 19

Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -16αγ.

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 11

Γουλβς 2