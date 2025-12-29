Την περίπτωση του Κέβιν Ροντρίγκες εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ. Δείτε τα επιτεύγματά του μέσα στο 2025 στο paixebala.gr
