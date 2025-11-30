Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στον Ολυμπιακό ο τραυματισμός του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος αποχώρησε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο 45’, ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έπεσε στο έδαφος πιάνοντας τον δεξιό προσαγωγό, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει έντονο πόνο. Παρότι του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό τιμ, δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. Υπενθυμίζεται πως ο Ρέτσος είχε ταλαιπωρηθεί ξανά από τραυματισμό στις αρχές Οκτωβρίου, τότε με πρόβλημα στον δικέφαλο.

Τη θέση του πήρε ο Αλέξης Καλογερόπουλος, καταγράφοντας την πρώτη του φετινή συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Ο Ρέτσος, εμφανώς στενοχωρημένος από το νέο πρόβλημα, ξέσπασε στον πάγκο, με τους συμπαίκτες του να προσπαθούν να τον στηρίξουν ψυχολογικά.