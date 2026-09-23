Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ περίμενε τη διακοπή των τριών εβδομάδων του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League, προκειμένου να έχει χρόνο για μίνι προετοιμασία στην οποία θα έβαζε τις δικές του πινελιές.

Ο Βάσκος τεχνικός διαδέχτηκε τον συμπατριώτη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι έπεσε αμέσως στα βαθιά στην πειραϊκή ομάδα, με τρεις αγώνες μέσα σε οκτώ ημέρες (ΟΦΗ, Γιαγκελόνια, Λεβαδειακός) χωρίς καλά καλά να γνωρίζει το ρόστερ.

Η ήττα σοκ από τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη βάρυνε την κατάσταση, που ανατράπηκε κυρίως από την επικράτηση στο πρώτο ματς της League Phase του Europa League απέναντι στους Πολωνούς της Γιαγκελόνια και το νικηφόρο με το γκολ του Σάλιακα στο τέλος πέρασμα από τη Λιβαδειά.

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