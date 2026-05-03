Υπάρχουν ομάδες που χτίζουν στιγμές. Και υπάρχουν ομάδες που τις επιβάλλουν. Ο Ολυμπιακός, σε διαφορετικές εποχές και διοργανώσεις, έχει αποδείξει πως ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Από το ευρωπαϊκό Μπέρμιγχαμ μέχρι το εκρηκτικό ΟΑΚΑ, το νήμα που ενώνει τις μεγάλες του βραδιές δεν είναι μόνο οι τίτλοι ή τα σκορ. Είναι η αίσθηση ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει μέχρι να το αποφασίσει ο ίδιος.

Στο πιο πρόσφατο χρονικά παιχνίδι, εκείνο στις 2 Μαϊου 2024, στο Μπέρμιγχαμ απέναντι στην Άστον Βίλα, ο Ολυμπιακός έδειξε μια σπάνια για ευρωπαϊκό εκτός έδρας ματς αυτοπεποίθηση. Με ένταση, καθαρό πλάνο και επιθετική νοοτροπία η ομάδα με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι της πήρε μια τεράστια νίκη με σκορ 4-2. Μια νίκη που άνοιξε τον δρόμο στους «ερυθρόλευκους» για την πρόκριση στον τελικό του Conference League, η οποία σφραγίστηκε αργότερα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

