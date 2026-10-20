Ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο αναμένεται να αποχωρήσει σύντομα από τον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος ανέλαβε τον Ιούνιο χρέη General Director of Football Business and International Club Strategy στους «ερυθρόλευκους», ωστόσο η «O’ Jogo» αναφέρει ότι ήδη έχει απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του!

Εκτός από τον Καρντόσο, στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται και ο Μπερνάρντο Μαρτίνς, ο οποίος αποτελούσε έναν από τους στενότερους συνεργάτες του, ενώ θα αποχωρήσει και ο Ντιόγκο Κέιρος.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr