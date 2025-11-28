Ο Ροντινέι απολογήθηκε στους φίλους του Ολυμπιακού, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την εμφάνισή του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βραζιλιάνος μπακ ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί για την κακή του εικόνα στους οπαδούς των «ερυθρολεύκων», παραδεχόμενος ότι δεν ήταν καλός.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Μόνο το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να μου χαρίσει στιγμές σαν κι αυτή, να μπορώ να παίξω έναν αγώνα Champions League εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Δεν το φανταζόμουν ποτέ αυτό, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Δυστυχώς, στο ποδόσφαιρο έχουμε καλές και κακές μέρες.

Μιλώντας για τον εαυτό μου, η χθεσινή μέρα δεν ήταν καλή, αλλά έχω συνηθίσει το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο είναι έτσι – τη μια μέρα είσαι καλός και την άλλη κακός. Έχω μεγάλη ανθεκτικότητα για να ξεπερνάω τις δύσκολες στιγμές και να παραμένω δυνατός.

Όσο μπορώ και έχω τη δύναμη να βοηθάω τους συμπαίκτες μου, θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό μέχρι την τελευταία μου μέρα σε αυτόν τον σύλλογο! Ευχαριστώ όλους όσοι μας στήριξαν χθες. Θα παραμείνουμε δυνατοί γιατί για μένα δεν έχει σημασία πώς ξεκινάει, αλλά πώς τελειώνει!».