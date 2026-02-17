Tην απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 36 ετών ανακοίνωσε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Τζίμι Ντουρμάζ.

Ο έμπειρος Τούρκος άσος, με μήνυμά του στα social media, γνωστοποίησε την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο, καθώς, όπως τόνισε, είχε χάσει την όρεξή του για το σπορ.

Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του Ντουρμάζ ήταν η τουρκική Ετιμεσγκούτ, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, παραμένοντας έκτοτε χωρίς ομάδα.

«Μου ήρθε στο μυαλό. Μετά την περίοδο που πέρασα στην AIK, ένιωσα ότι χρειαζόμουν μια τελευταία περιπέτεια στο εξωτερικό. Ήρθα στην Τουρκία, επέστρεψα στην Γκεντσλερμπιρλιγί και τότε ήταν κάτι περισσότερο από το να είμαι απλώς παίκτης. Ήθελα επίσης να μάθω τα πάντα για την ομάδα και την οργάνωση, να βοηθήσω όπου μπορούσα. Αλλά αυτό που μου υποσχέθηκαν δεν έγινε.

Έπειτα έχασα το κίνητρό μου. Δεν είχε μείνει καμία χαρά στο ποδόσφαιρο. Δεν απολάμβανα πια την προπόνηση. Ένιωθα ότι υπήρχαν πιο σημαντικά πράγματα να κάνω στη ζωή αυτή τη στιγμή. Έτσι, γύρισα σπίτι αυτό το καλοκαίρι, είχα μια ωραία συζήτηση με την οικογένειά μου και είπα: «Αρκετά». Τώρα είναι η ώρα να επικεντρωθώ στην πολιτική μου καριέρα και την οικογένειά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ντουρμάζ αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 2014 έως το 2016. Με τη φανέλα των Πειραιωτών κατέγραψε 57 συμμετοχές, με απολογισμό 12 γκολ και 17 ασίστ, πανηγυρίζοντας με την ελληνική ομάδα δυο Πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο.