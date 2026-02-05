Η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ στον Ολυμπιακό δεν έκλεισε το κεφάλαιο του παίκτη στην Πορτογαλία, αλλά άνοιξε και νέο μέτωπο μεταξύ συλλόγων. Η Εστρέλα ντα Αμαδόρα, που διατηρεί το 10% των οικονομικών δικαιωμάτων του Βραζιλιάνου εξτρέμ, ζητά αποζημίωση από τη Ρίο Άβε, επικαλούμενη την απορριφθείσα πρόταση της Μπενφίκα.

Συγκεκριμένα, η Μπενφίκα είχε καταθέσει πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ, συν 3 εκατ. ευρώ σε μπόνους, η οποία απορρίφθηκε από τη Ρίο Άβε. Λίγες ημέρες αργότερα, ο παίκτης μετακόμισε στον Ολυμπιακό με ποσό που έφτασε τα 6,75 εκατ. ευρώ, σχεδόν το μισό της πρότασης των «αετών».

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr