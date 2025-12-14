Στις 20:00 (Novasports Prime) θα αρχίσει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό, για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη νίκη της στη League Phase του UEFA Champions League με 1-0 επί της Καϊράτ στην Αστάνα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει το συγκρότημα του Μανόλο Χιμένεθ, που ηττήθηκε με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μένοντας με μόνο νίκη στις εννέα τελευταίες αγωνιστικές (1-4-4).

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν … πιάσει φόρμα, όπως αποδεικνύουν και οι εννέα συνεχόμενες νίκες εντός συνόρων σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Με δεδομένες τις απουσίες των Μπιανκόν, Ρέτσου και Ροντινέι, οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με αλλαγές στην άμυνα, με τον Καλογερόπουλο να είναι ο παρτενέρ του Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας και τον Μπρούνο να αντικαθιστά τον Βραζιλιάνο.

Σε σύγκριση με το ματς της Τρίτης στο Champions League, κόντρα στην Καϊράτ, ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-4-2, έκανε συνολικά έξι αλλαγές στο αρχικό σχήμα των νταμπλούχων Ελλάδας.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης – Τεχέρο, Ροζ, Άλβαρο, Φαντιγκά – Γαλανόπουλος, Ράτσιτς – Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου – Μορόν

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνκσι Βοηθοί: Μπαϊτίνγκερ και Τίλερτ, Τέταρτος: Ζαμπαλάς, VAR: Χανσλμπάουερ και Πουλικίδης