Ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η U19 του Ολυμπιακού στο εφετινό Youth League.

Η ομάδα του Πειραιά, μετά την εμφατική νίκη (4-0) επί της Πάφου στην πρεμιέρα, πέτυχε σπουδαίο «διπλό» σήμερα με 2-1 σκορ επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο, κάνοντας το «2 στα 2» στη League Phase της διοργάνωσης.

Αντίθετα, οι Άγγλοι έμειναν χωρίς βαθμό, καθώς είχαν ηττηθεί και στην 1η αγωνιστική από την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 3-1 σκορ.

Στο 15′ οι «κανονιέρηδες» έμειναν με 10 παίκτες, καθώς ο Λούι Κόπλεϊ είδε απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό φάουλ στον Λιατσικούρα, με τον Ολυμπιακό να εκμεταλλεύεται το αριθμητικό του πλεονέκτημα, ανοίγοντας το σκορ πέντε λεπτά αργότερα με τον Κορτές.

Στη συνέχεια η ελληνική ομάδα έλεγξε το παιχνίδι, με τους γηπεδούχους να μειώνουν απλώς στο 83΄ με τον Ογκουνάικε.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένη για τις 21 Οκτωβρίου (13:00) με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Πόρτερ, Χάμιλ (46΄ Ονιεκατσούκου), Σάλμον, Κλαρκ, Ουάσινγκτον (76΄ Ογκουναΐκε), Ντούντζιακ (90΄+2 Τζουλιέν), Ιμπραχίμ, Κόπλι, Μπέιλι-Τζόζεφ, Τόμπσον (85΄ Όγκουστιν), Άννους

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς (90΄+3 Αβραμούλης), Ρολάκης, Αλαφάκης, Χάμζα (90΄+3 Σιώζιος), Λιατσικούρας, Φίλης, Κότσαλος (77΄ Λάνα), Κορτές (61΄ Βασιλακόπουλος)

Το πρόγραμμα:

Ολυμπιακός–Πάφος 4-0

Άρσεναλ–Ολυμπιακός 1-2

21 Οκτωβρίου Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

04 Νοεμβρίου Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

26 Νοεμβρίου Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου Καϊράτ – Ολυμπιακός