Στις 22:00 (MEGA, Cosmote Sport 2) θα αρχίσει στο Emirates το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Άρσεναλ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες, μετά την ισοπαλία (0-0) με την Πάφο στην πρεμιέρα, δοκιμάζονται στο Λονδίνο, με το έργο τους να είναι αρκετά δύσκολο, καθώς θα αντιμετωπίσουν μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την εντός έδρας νίκη με σκορ 3-2 κόντρα στον Λεβαδειακό, σε ένα ματς που βρήκε απαντήσεις κάθε φορά που οι φιλοξενούμενοι σκόραραν.

Συνεχίζει στην πρώτη θέση, παρέα με την ΑΕΚ, ενώ έχει σκοράρει 13 τέρματα και έχει δεχτεί μόλις 3.

Στον αντίποδα οι «Κανονιέρηδες» νίκησαν με 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης, ενώ στην Πρέμιερ Λιγκ νίκησε την Κυριακή με μια τρομερή ανατροπή με 2-1 επί της Νιούκαστλ, στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποψινό ματς έχει και μια ιδιαιτερότητα, που αφορά τους πάγκους των δυο ομάδων.

Πιο συγκεκριμένα η αναμέτρηση διαθέτει… βάσκικο χρώμα καθώς στον ένα πάγκο θα είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στον άλλο ο συντοπίτης του, Μίκελ Αρτέτα.

Ο προπονητής των Πειραιωτών στο Emirates δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ροντινέι και Γιάρεμτσούκ, που έμειναν εκτός αποστολής, καθώς αμφότεροι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Όσον αφορά στην Άρσεναλ, ο αρχηγός της ομάδας, Μάρτιν Όντεγκααρντ, έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό του στον ώμο, με τον Αρτέτα να έχει τέσσερις παίκτες στο ιατρικό δελτίο των «κανονιέρηδων».

Οι Κάι Χάβερτζ, Νόνι Μαντουέκε και Γκάμπριελ Ζεσούς δεν θα επιστρέψουν από τους σοβαρούς τραυματισμούς στο γόνατο πριν από τον χειμώνα, ενώ το πρόβλημα του Πιέρο Χίνκαπι στη βουβωνική χώρα εξακολουθεί να τον ταλαιπωρεί και είναι πιθανό να τον αφήσει εκτός.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει στο Emirates τρία σερί και εντυπωσιακά «διπλά» σε μία δεκαετία.

Το πρώτο ήταν το 2015, όταν η ομάδα του Πειραιά, με ήρωα τον Φινμπόγκανσον, είχε επικρατήσει με 3-2 των Άγγλων για τη φάση των ομίλων του Champions League.

Πέντε χρόνια αργότερα οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν στο «άντρο» της Άρσεναλ μία ιστορική πρόκριση στη φάση των «16» του Europa League, με το γκολ του Ελ Αραμπί στο τέλος της παράτασης, ενώ ένα χρόνο μετά και για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός πέρασε με 1-0 από την έδρα των «κανονιέρηδων», αλλά δεν μπόρεσε να πάρει την πρόκριση στους «8» του Europa League (είχε ηττηθεί 3-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης)».

Με διάταξη 4-2-3-1 θα παρατάξει τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Γκαρθία και Έσε στον άξονα, μπροστά τους ο Τσικίνιο και στα άκρα οι Ποντένσε, Ζέλσον. Στην κορυφή της επίθεσης ο Ελ Κααμπί.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούις-Σκέλι, Έντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Τροσάρ, Γκιόκερες, Μαρτινέλι

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο, Μάρτινς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί