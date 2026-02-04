Στο «Θ. Κολοκοτρώνης» διεξάγεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) το εξ’ αναβολής ματς για την 17η αγωνιστική της Super League ανάμεσα στον Asteras Aktor και τον Ολυμπιακό.

Oι Πειραιώτες, μετά την ισοπαλία (1-1) απέναντι στην ΑΕΚ, θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, προκειμένου να αναρριχηθούν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Από τη μεριά τους οι Αρκάδες, οι οποίοι προέρχονται από την ήττα με 3-1 σκορ στη Λιβαδειά, θέλουν ένα θετικό αποτέλεσμα στο σημερινό ματς, προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στον βαθμολογικό πίνακα.

Ο Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε με τον Τζολάκη στο τέρμα και τους Κοστίνια, Μπιανκόν, Ρέτσο και Μπρούνο στην άμυνα. Στον άξονα κινούνται οι Έσε και Γκαρθία, ενώ στα άκρα της επίθεσης βρίσκονται οι Μαρτίνς και Ποντένσε. Στην κορυφή της επίθεσης αγωνίζεται ο Ταρέμι, ενώ πίσω του κινείται ο Νασιμέντο.

Asteras Αktor-Ολυμπιακός 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Asteras Αktor: Τσιντώτας – Δεληγιαννίδης, Καστάνιο, Σίπτσιτς, Πομόνης – Γκονζάλες, Αλάγκμπε – Μίτροβιτς, Μεντιέτα, Εμμανουηλίδης – Τζοακίνι.

Ολυμπιακός: Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο – Γκαρθία, Έσε – Mαρτίνς, Νασιμέντο, Ποντένσε- Ταρέμι.