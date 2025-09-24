Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στην Τρίπολη με τον Αστέρα σε παιχνίδι για τη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Πειραιώτες, οι οποίοι είναι κάτοχοι του τροπαίου, κάνουν πρεμιέρα στη διοργάνωση, καθώς την περασμένη αγωνιστική, δεν αγωνίστηκαν, λόγω του αγώνα με την Πάφο, για τους ομίλους του Champions League.
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-0 (COSMOTE SPORT 4 HD)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Μάνσα, Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Γκαρθία, Νασιμέντο, Καμπελά, Γιαζίτζι, Πνευμονίδης, Ταρέμι.