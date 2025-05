Μια τεράστια οικονομική πρόταση ύψους 30 εκατομμυρίων λιρών κατέθεσε η Αγγλική Μπράιτον στον Ολυμπιακό για να αποκτήσει τον Μπάμπη Κωστούλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ του Athletic, Ντέιβιντ Ορνστάιν, ανέφερε σε δημοσίευμά του πως η Μπράιτον χτύπησε επίσημα την πόρτα του Ολυμπιακού, προσφέροντας το εν λόγω εξωπραγματικό για τα ελληνικά δεδομένα ποσό, που αντιστοιχεί σε 35,72 εκατομμύρια ευρώ.

🚨 Brighton pursuing deal to sign Olympiacos striker Charalampos Kostoulas. 17yo Greece youth int’l viewed among Europe’s best talents & #BHAFC have proposed ~£30m + Abdallah Sima – expected to be rejected by #Olympiacos. W/ @AndyNaylorBHAFC @TheAthleticFC https://t.co/dvJRKpqQSg

— David Ornstein (@David_Ornstein) May 16, 2025