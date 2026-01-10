Στις 19:30 (Novasports Prime) θα αρχίσει στο Περιστέρι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Ατρόμητο, για την 16η αγωνιστική της Super League.

Οι Πειραιώτες, οι οποίοι πριν μία εβδομάδα πανηγύρισαν την κατάκτηση του Super Cup, νικώντας 3-0 στην παράταση τον ΟΦΗ, φιλοδοξούν να κάνουν «ποδαρικό» με το… δεξί στο πρωτάθλημα, προκειμένου να επιστρέψουν, έστω και προσωρινά, στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στον αντίποδα ο σκληροτράχηλος Ατρόμητος, ο οποίος λύγισε στα πέναλτι στο ματς Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ, θα αγωνιστεί στο σημερινό ματς με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα, ελπίζοντας ότι θα ζήσει ξανά μία βραδιά, όπως αυτήν κόντρα στον ΠΑΟΚ (σ.σ.: είχε επικρατήσει με 2-0 του δικεφάλου του Βορρά).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του στο σημερινό ματς τους Ποντένσε (ενοχλήσεις στους προσαγωγούς), Ροντινέι (ίωση) και Πιρόλα (κάκωση στο πέλμα), ενώ εκτός παραμένουν επίσης οι Ελ Κααμπί και Μπρούνο, που αγωνίζονται με τις εθνικές τους ομάδες στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ντούσαν Κέρκεζ δεν έχει διαθέσιμους τους Τσιγγάρα, Οζέγκοβιτς και Τσιλούλη.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού στον Γιαζίτζι.

Συγκεκριμένα σε 4-2-3-1, ο Τζολάκης είναι στο τέρμα, Ρέτσος και Μπιανκόν στα στόπερ, με τους Κοστίνια και Ορτέγκα στα μπακ, ενώ Γκαρθία και Έσε στα χαφ, με τον Μουζακίτη (που ταλαιπωρήθηκε από ίωση) να είναι στον πάγκο.

Ο Γιαζίτσι αναμένεται να είναι στο δεξί άκρο για τους Πειραιώτες, ο Μαρτίνς στο αριστερό, με τον Τσικίνιο στον άξονα, ενώ στην κορυφή ο Ταρέμι.

Oι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου, Φαν Φέερτ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Γιαζίτζι, Τσικίνιο, Μάρτινς, Ταρέμι.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης,Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος: Γιουματζίδης, VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου