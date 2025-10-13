Το πρόβλημα που ανάγκασε τον Ντάνι Όλμο να αποχωρήσει από την Εθνική Ισπανίας, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν επιπόλαιο.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός επέστρεψε στη Βαρκελώνη και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, που έδειξαν μυϊκό τραυματισμό στο αριστερό γαστροκνήμιο.

Ο χρόνος απουσίας του εκτιμάται σε 2-3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι ο Χάνσι Φλικ δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, την επόμενη Τρίτη (21/10), ενώ είναι εξαιρετικά αμφίβολος και για το classico της 26ης Οκτωβρίου με τη Ρεάλ.

Η απώλεια του ‘Ολμο έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μπαρτσελόνα, με τους τραυματισμούς του Λαμίν Γιαμάλ, του τερματοφύλακα Ζοάν Γκαρσία και του χειρουργημένου Γκάβι.

Παράλληλα, ενοχλήσεις αισθάνεται και ο Φεράν Τόρες, ο οποίος αποκλείστηκε από την αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το αυριανό (14/10) ματς με τη Βουλγαρία, και θεωρείται αμφίβολος, τουλάχιστον για το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Τζιρόνα, το ερχόμενο Σάββατο (18/10).

Ο Φλικ ελπίζει στην επερχόμενη αναμέτρηση να έχει τουλάχιστον διαθέσιμους τους Ραφίνια και Φερμίν Λόπεθ, που επίσης προέρχονται από τραυματισμούς.