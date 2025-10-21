Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο «Μοντζουίκ». Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στο «μεγαθήριο» από την Καταλονία στο ματς για την 3η αγωνιστική του Champions League.
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 0-0 (Cosmote Sport 2)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Μπαρτσελόνα (Χάσνι Φλικ): Σέζνι, Κουντέ, Κουμπαρσί, Γκαρθία, Μπαλντέ, Πέδρι, Κασάδο, Γιαμάλ, Φερντάντες, Λόπες, Ράσφορντ
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.