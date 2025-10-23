Χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου (24/10, 21:45, Novasports Prime) για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» δέχτηκε χτύπημα στον αριστερό τετρακέφαλο στη χθεσινή προπόνηση (22/10) και κρίθηκε προτιμότερο να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αγώνα με τους Βαυαρούς.

Παράλληλα, οι Ουόκαπ και Φουρνιέ επέστρεψαν στην δράση αρχής γενομένης κόντρα στον Πανιώνιο για την GBL, ενώ και ο Σακίλ ΜακΚίσικ ενσωματώθηκε στις ομαδικές προπονήσεις.

Χρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ