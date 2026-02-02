Ο Χεφτέ Μπετανκόρ πρόσφατα υπέγραψε την «βόμβα μεγατόνων» που έριξε η Αλμπαθέτε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς με δύο δικά του γκολ άφησε εκτός συνέχειας του Κυπέλλου Ισπανίας τη «βασίλισσα».

Ο Αργεντινός επιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται στον σύλλογο της Segunda Division ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, σε δηλώσεις του στην «Mundo Deportivo», αναφέρθηκε στη μαγική βραδιά που έζξσε απέναντι στους «μερένχες».

Παράλληλα μίλησε και για το μέλλον του, τονίζοντας ότι το καλοκαίρι θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό, σπεύδοντας να υπογραμμίσει ότι νιώθει πολύ χαρούμενος στην Αλμπαθέτε.

«Για να έχουμε τύχη, πρέπει να κάνουμε ένα κάτι παραπάνω από τέλειο παιχνίδι και η Μπαρτσελόνα να μη βρεθεί στην καλύτερή της μέρα» ανέφερε για τον επόμενο αντίπαλο της ομάδας του.

Ερωτηθείς για τα γκολ απέναντι στη Ρεάλ επισήμανε: «Ήταν απίστευτο. Να βάζεις δύο γκολ και να αποκλείεις τη Ρεάλ είναι ό,τι μεγαλύτερο μου έχει συμβεί. Εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου από την αδρεναλίνη «Ακόμα και σήμερα μου εμφανίζονται συνεχώς βίντεο στα social media από εκείνη τη φάση.

Όταν ισοφάρισαν, σκέφτηκα ότι έπρεπε να προσέξουμε, γιατί η Ρεάλ έχει συνηθίσει να “σκοτώνει” στα τελευταία λεπτά. Έτυχε εκείνη η μακρινή μπαλιά και, δόξα τω Θεώ, σκόραρα».

«Μίλησα πρώτα με τη γυναίκα μου και τον γιο μου. Τα πιο ιδιαίτερα μηνύματα ήταν της οικογένειάς μου και της ψυχολόγου μου, της Ρακέλ. Δουλεύουμε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια και αυτός ο καρπός είναι αποτέλεσμα εκείνης της δουλειάς. Έφτασα να σκεφτώ ακόμα και την απόσυρση. Έμεινα έξι μήνες χωρίς να παίξω για να δουλέψω το μυαλό μου. Το πνευματικό κομμάτι είναι το πιο σημαντικό. Αυτό καθορίζει αν θα δίνεις το 100% ή το 10%», πρόσθεσε ο Μπετανκορ.

Όσο για το δικό του μέλλον, είπε: «Θα πρέπει να επιστρέψω στην Ελλάδα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα μου. Όμως είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και νιώθω πραγματικά άνετα».