Στην παραδοχή ότι η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού άγγιξε το τέλειο στο ντέρμπι των «αιωνίων» προχώρησε ο Ζουλιάν Μπιανκόν, στις δηλώσεις που έκανε, μετά την εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από το «τριφύλλι», με τον Γάλλο στόπερ να τονίζει παράλληλα ότι η ομάδα του θα πρέπει να ξεπεράσει αυτό το αποτέλεσμα και να συνεχίσει να παλεύει για τον τίτλο.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Νομίζω πως είναι παρα πολύ δύσκολο να κάνουμε ανάλυση. Δεν κάναμε καλό ματς, δεχθήκαμε νωρίς ένα γκολ και δεν μπορέσαμε να επιστρέψουμε.

Η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ καλή, σίγουρα θα έχουμε πολλές ευκαιρίες στο μέλλον.

Θα πρέπει να μείνουμε θετικοί και να συνεχίσουμε να παλεύουμε στο πρωτάθλημα».

