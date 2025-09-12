Έναν πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού είναι έτοιμος να εντάξει στο δυναμικό του ο Ολυμπιακός, για να ενισχύσει την Β’ ομάδα του συλλόγου.

Ο λόγος για τον Μπιλάλ Μαζάρ, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Πρωταθλητή», θα αποκτηθεί από τους Πειραιώτες, έναν χρόνο μετά την αποδέσμευσή του από το «τριφύλλι».

Ο 21χρονος στράικερ αναμένεται σήμερα (12/9) να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους».

O Μπιλάλ Μαζάρ πριν από περίπου τρία χρόνια είχε εντυπωσιάσει με την ομάδα Κ19 του Παναθηναϊκού σκοράροντας μάλιστα πέντε γκολ σε αναμέτρηση κόντρα στη Σλάβια Σόφιας για το UEFA Youth League.

Στη συνέχεια ο Αιγύπτιος επιθετικός πήρε μέρος με την Β’ ομάδα του Παναθηναϊκού στη Super League 2, χωρίς ωστόσο να κάνει ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα.

Στις 31 Αυγούστου 2024 υπέγραψε συμβόλαιο με την Εστρέλα Αμαδόρα, ωστόσο στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν αγωνίστηκε στη Λαμία, από την οποία έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι.

Με την ομάδα της Φθιώτιδας ο Μπιλάλ κατέγραψε 10 συμμετοχές στην Stoiximan Super League (355′).